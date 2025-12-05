В Ростове построят школу и поликлинику к 2026 году

В Ростове-на-Дону к 2026 году возведут модульную школу на 800 учеников в микрорайоне «Вертолетное поле». Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во время прямой линии 4 декабря.

«Это не решит проблему дефицита школьных мест полностью, но снимет остроту ситуации»,— отметил губернатор. Полноценную школу на 1,3 тыс. мест планируют открыть к 2028 году.

В сфере здравоохранения также произойдут изменения. «В 2026 году в Суворовском микрорайоне заработает модульная поликлиника на 250 посещений в смену»,— заявил господин Слюсарь в ответе на вопрос о нынешней ситуации с медобслуживанием.

Отдельное внимание руководитель региона уделил транспортным вопросам. Он сообщил о планах привести в порядок все 1,9 тыс. остановок общественного транспорта в городе и усилить контроль за выделенными полосами. «Наша задача заключается в том, чтобы большее количество людей пользовалось пассажирским транспортом», — подчеркнул глава Ростовской области.

Валентина Любашенко