Отделение «Опора России» в Ростовской области снова стало первым среди регионов

Отделение «Опора России» в Ростовской области заняло первое место среди других региональных отделений. Итоги рейтинга отделений в 2025 году озвучили в рамках совета регионов «Опоры России» в Саранске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОПОРА РОССИИ Фото: ОПОРА РОССИИ

Ростовская область занимает первую строчку рейтинга второй год подряд. На втором месте — Новосибирская область, а на третьем — Приморский край.

В десятку лучших вошли в этом году Хабаровский край и Чеченская Республика. Они заняли четвертое и пятое место соответственно. На шестой строчке оказалась Омская область, а седьмое и восьмое место заняли Тюменская и Орловская области. Воронежская область также вошла в топ-10 и расположилась на девятом месте. Сахалинская область заняла десятое место.

Рейтинг регионов подсчитывается по методике, которая основывается на обратной связи от самих отделений.

Мария Хоперская