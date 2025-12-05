Индия предложила России совместное производство электромобилей

Индия предложила России наладить бизнес-партнерство по производству электромобилей. Об этом заявил индийский премьер-министр Нарендра Моди. По его словам, сотрудничество двух стран повлияет на развитие Глобального Юга.

«В партнерстве мы сможем обеспечивать производство электромобилей, компонентов для автомобилей и различных других технологий в сфере передвижения»,— сказал господин Моди на пленарном заседании Российско-индийского бизнес-форума.

Премьер-министр добавил, что Индия — глобальный лидер в производстве доступных в цене электромобилей и других средств передвижения, а Россия — «важный производитель материалов».

Господин Моди отметил, что в случае удавшегося бизнес-партнерства между Индией и Россией удовлетворены будут не только их интересы. «Мы также сможем поспособствовать развитию Глобального Юга, в особенности африканского континента»,— заявил он.

Сегодня в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели прошли переговоры президента России Владимира Путина и Нарендры Моди. Российский президент и премьер-министр Индии обсудили урегулирование военного конфликта на территории Украины, экономическое сотрудничество и возможность ввода безвизового режима.

Подробнее о переговорах — в материале «Ъ».