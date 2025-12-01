При ударе БПЛА в Дагестане пострадал ребенок

В дагестанском Каспийске предотвращена атака беспилотников. Воздушные цели были сбиты, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

На месте ЧП работают оперативные службы. «Прошу вас соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц»,— написал господин Меликов в Telegram.

При атаке дронов пострадала 12-летняя девочка. Ее здоровью ничего не угрожает, сообщила пресс-служба Минздрава Дагестана. «Ребенок... получил легкое, непроникающее ранение грудной клетки»,— уточняется в пресс-релизе.

Минобороны РФ о сбитых над Дагестаном БПЛА не сообщало. По данным ведомства, за ночь было уничтожено 32 дрона над 11 российскими регионами.