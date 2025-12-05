WP: в ЕС испытывают дискомфорт из-за поведения США на переговорах по Украине

Главы стран Евросоюза недовольны ролью США в мирном урегулировании на Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на европейские дипломатические источники. По словам собеседников издания, политики ЕС жалуются на администрацию Дональда Трампа из-за нежелания делиться информацией о переговорах с Россией. WP упоминает в том числе утечку в СМИ стенограммы со встречи лидеров ЕС.

Der Spiegel накануне опубликовало подробности о телефонных переговорах президентов Франции и Финляндии, канцлера Германии и генсека НАТО. Они, как утверждало издание, говорили о недоверии к США и необходимости защитить президента Украины.

WP пишет, что некоторые европейские дипломаты тем не менее признают, что обойтись без США не получится. «Единственные, кто способен вести переговоры, являются США. По той простой причине, что Путин не сядет за стол переговоров ни с кем другим», — заявил источник.

«Это вызывает большой дискомфорт у многих европейцев, но это правда жизни», — добавил собеседник издания.