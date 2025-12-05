Cloudflare сообщил об устранении сбоя в работе

Облачный сервис Cloudflare устранил проблему, из-за которой не были доступны сайты нескольких банков, Zoom, LinkedIn и других сервисов. Сбои не были вызваны кибератакой, сообщила компания на сайте.

В Cloudflare заявили, что сбои длились несколько минут. Компания продолжает следить за работой сервиса. По данным Downdetector, пик сбоев был в 12:10 мск. Больше всего жалоб поступило от пользователей из Британии (5,5 тыс.). В России с проблемой столкнулись несколько сотен человек.

Сбои в работе Cloudflare фиксировались несколько раз за последние недели. Предыдущий крупный сбой произошел в конце ноября. Несколько часов не работала соцсеть Х, ChatGPT, сайты правительства Норвегии и Швеции и другие сервисы.

Американская компания Cloudflare предоставляет услуги CDN (увеличение скорости интернета для передачи контента) и защиту от DDoS-атак. Услугами сервиса пользуются тысячи компаний по всему миру.

Подробнее — в материале «Ъ» «Не все так облачно».