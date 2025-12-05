В работе Cloudflare вновь зафиксированы сбои

В работе американской компании Cloudflare, которая предоставляет услуги CDN (увеличение скорости интернета для передачи контента), произошел сбой. Пользователи массово жалуются на плохую работу серверов, следует из данных сайта Downdetector.

По данным Downdetector, пик сбоев в работе сервиса пришелся на 12:10 мск. На сбои в работе платформы пожаловались 384 пользователя из России. В Британии сбои зафиксированы у 5,5 тыс. пользователей, в Нидерландах — у 3 тыс., а в Германии — у 2 тыс. В США о сбоях сообщили около 2 тыс. человек, во Франции — 1,6 тыс. Также нарушения в работе сервиса наблюдаются в Японии, Италии, Гонконге, Канаде и других странах.

Наибольшее количество жалоб поступает на проблемы при соединении с сервером (68%) и работу веб-сайта (23%). Замечены сбои на платформах Zoom, Canva и в соцсети X.

Масштабный мировой сбой Cloudflare произошел в ноябре и привел к глобальным проблемам с интернет-сервисами. Причина сбоя — ошибка в файле конфигурации системы защиты от ботов.

Cloudflare — американская компания, основанная в 2009 году. Она предоставляет услуги CDN, защиту от DDoS-атак и безопасный доступ к ресурсам и серверам DNS. Первый в России сервер Cloudflare был открыт в 2016 году.