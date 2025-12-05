Театры Краснодара рассказали о планах на праздники и 2026 год

К новогодним праздникам театры Краснодарского края готовят насыщенные программы. Краснодарский академический театр драмы им. М. Горького планирует показать более 50 сказок, новогодняя кампания начнется 19 декабря и завершится в конце января. В период январских каникул учреждение покажет «Сказку о царе Салтане», «Снежную королеву» и «Конька-Горбунка», рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дарья Шутова, предоставлено пресс-служба Челябинского театра кукол Фото: Дарья Шутова, предоставлено пресс-служба Челябинского театра кукол

Музыкальный театр к праздникам готовит балет «Щелкунчик» в исполнении Театра балета Юрия Григоровича. Труппа покажет 15 спектаклей с 11 по 18 декабря. Также запланирована музыкальная сказка «Маша и Витя против "Диких гитар"». Музыкальный театр представит 23 спектакля с 20 по 29 декабря. Для взрослой публики подготовлены концерты классической музыки от духового и симфонического оркестров: «Новогодняя симфония» — 22 и 25 декабря, «Новогодний хит» — 19 и 26 декабря, «Метель» — 6 декабря. Проводят 2025 год в Музыкальном театре Новогодним балом 29 и 30 декабря — в программе фрагменты из самых популярных и знаковых спектаклей уходящего сезона. В праздники покажут «Летучий корабль», «Ночь перед Рождеством» и другие тематические спектакли.

В наступающем году в театре драмы выпустят шесть премьер – четыре на основной сцене и две на камерной. В апреле Даниил Безносов, хорошо известный краснодарскому зрителю, выпустит спектакль «Укрощение строптивой», а в июле театр ждет премьера «Дочки-матери» по произведению А. Володина. Новый сезон в сентябре Краснодарский театр драмы откроет масштабной премьерой семейного спектакля «Ночь перед Рождеством», а завершит 2026 год постановкой «дон Кихот».

Музыкальный театр в следующем году планирует как минимум две крупные премьеры: музыкальный спектакль «Обыкновенное чудо», а также капитальное восстановление оперы «Кармен» с полным обновлением декораций и костюмов. Кроме того, в 2026 году Театру балета Юрия Григоровича исполняется 30 лет — к юбилею готовят «много сюрпризов и праздничных событий».

Вячеслав Рыжков