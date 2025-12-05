«Роза Хутор» принял городские учения оперативных служб РСЧС

Оперативные службы Сочи и профессиональное аварийно-спасательное формирование курорта отработали совместные действия по ликвидации последствий техногенной аварии и эвакуации людей с канатных дорог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Клюшкин Фото: Владимир Клюшкин

На канатной дороге «Беседа» и территории горного курорта «Роза Хутор» состоялись городские учения РСЧС. В них приняли участие четыре профессиональные спасательные службы — Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России, «Кубань-Спас», «Служба спасения города Сочи» и аварийно-спасательное формирование курорта (ПАСФ) «Роза Хутор». Кроме того, были задействованы городские коммунальные службы, пожарная охрана, служба скорой медицинской помощи, подразделения Росгвардии и полиции. За работой спасательных и оперативных служб наблюдал мэр Сочи Андрей Прошунин.

Согласно легенде, в результате землетрясения произошла техногенная авария: на трансформаторной подстанции возникло возгорание, отключилось электричество, остановилась кресельная канатная дорога с оставшимися на высоте людьми. Спасатели отрабатывали алгоритм действий в условиях ЧС, включая ликвидацию последствий и эвакуацию «застрявших» пассажиров с высоты 10–12 метров. В роли статистов выступили сотрудники ПАСФ «Роза Хутор» и «Кубань-Спас».

Учения стартовали со смотра сил и средств оперативных служб РСЧС, после чего спасатели и профильные службы перешли к практической части.

«Для аварийно-спасательного формирования курорта «Роза Хутор» эвакуация с канатной дороги — чётко отработанная процедура».— поясняет руководитель службы гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности курорта «Роза Хутор» Олег Коновалов.— «Профессиональные действия по спасению людей в горных условиях, в том числе, с канатных дорог, они отрабатывают на регулярных тренировках. При возникновении экстренной ситуации на канатной дороге алгоритм следующий: наши спасатели поднимаются на верхнюю опору, с альпинистским оборудованием перемещаются по канату к кабинке или креслу. Закрепляют пострадавшего, аккуратно спускают вниз и транспортируют к машине скорой медицинской помощи».

67 спасателей профессионального аварийно-спасательного формирования ежедневно обеспечивают безопасность гостей на 105 километрах горнолыжных трасс курорта «Роза Хутор». ПАСФ создано более десяти лет назад, входит в службу эксплуатации курорта. Все сотрудники имеют официальный статус «спасатель». Каждый проходит обучение и аттестацию в учебных центрах МЧС России, затем в комиссиях МЧС России каждые три года подтверждает высокую квалификацию.

Подразделение работает в две смены, в каждой — 21 спасатель. Все досконально знают топографию курорта. ПАСФ оснащён автомобилем повышенной проходимости, снегоходами, квадроциклами, багги, санями-прицепами для транспортировки пострадавших и горноспасательными носилками акья.

«Многие внештатные ситуации мы купируем своими силами, однако ценность таких совместных учений в том, что они помогают налаживать взаимодействие на общегородском уровне».— комментирует Константин Тябин, начальник профессионального аварийно-спасательного формирования «Роза Хутор».— «Все наши сотрудники имеют огромный опыт работы в горах. Естественно, умеют оказывать первую помощь, владеют навыками промышленного альпинизма. Тренировки по отработке, в том числе, таких ситуаций на канатных дорогах аварийно-спасательная служба курорта проводит круглый год. Курорт всесезонный, канатные дороги работают и летом. То есть такая ситуация возможна в любой период».

Учения РСЧС на курорте прошли в штатном режиме, подтвердив готовность всех служб оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации.