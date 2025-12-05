Донские студентки получат материнский капитал в размере 100 тысяч рублей

В Ростовской области с 1 января 2026 года введут единовременную выплату 100 тыс. руб. для студенток очной формы обучения при рождении ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь во время прямого эфира 4 декабря.

По словам руководителя области, право на получение средств смогут реализовать студентки после обращения в органы социальной защиты. Инициатива стала ответом на вопрос Марии Кузнецовой, студентки четвертого курса РГЭУ (РИНХ), которая интересовалась возможностями получения подобной поддержки.

Помимо этого, с начала следующего года в регионе заработает программа сертификатов на 20 тыс. руб. для каждого новорожденного. На финансирование данной инициативы ежегодно планируется направлять около 700 млн руб.

«В Ростовской области уже действуют пункты проката вещей для младенцев, институт «социальных нянь» и другие программы поддержки семей с детьми»,— напомнил господин Слюсарь.

