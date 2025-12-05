Бывшего вице-губернатора Челябинской области будут судить за мошенничество

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Александра Уфимцева. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2009–2018 годах Александр Уфимцев с тремя сообщниками путем обмана вместо детского лагеря построил коттеджи на берегу озера Увильды, после чего оформил право собственности на землю площадью 5 га. Главному управлению лесами Челябинской области был причинен ущерб в размере 2,1 млн руб.

По искам прокуратуры сделки о переходе прав собственности суд признал недействительными. Коттеджные постройки были снесены, земля возвращена в собственность государства.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Челябинской области. В 2018 году Александр Уфимцев, занимавший пост вице-губернатора в 2010-2013 годах, скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В августе 2025 года его задержали в аэропорту Челябинска и заключили под стражу. Экс-заместитель губернатора не признает вину, в страну вернулся добровольно. Материалы уголовного дела направили в Аргаяшский районный суд для рассмотрения по существу.

Сообщниками господина Уфимцева были экс-начальник управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров, бывший директор МАУ «Кинотеатральный центр для детей и молодежи “Спартак”» Андрей Григорьев и экс-директор областного учреждения «Особо охраняемые природные территории» Илья Пруцких. Уголовное дело в их отношении по той же статье было выделено в отдельное производство, его рассмотрение прекратили из-за истечения срока давности.

