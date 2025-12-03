Государство ждать не может

Прокуратура Нижегородской области по заявлению прокурора Андрея Травкина добилась немедленного исполнения судебного решения об обращении в доход государства имущества и денег арестованного предпринимателя Дмитрия Дзепы. Летом прокурор получил решение Нижегородского райсуда о изъятии в казну активов коммерсанта на 800 млн руб. Это решение было обжаловано в областном суде и еще не вступило в законную силу. Вероятно быстрая реализация активов через Росимущество вступает в конфликт с банкротством Дмитрия Дзепы в арбитражном суде. В случае, если имущество будет обращено в доход государства, проведение конкурсных торгов по продаже недвижимости должника теряет смысл. Росимущество само распорядится, как использовать полученное имущество.

Прокурор Нижегородской области Андрей Травкин (на фото) настаивает на изъятии имущества Дмитрия Дзепы не дожидаясь решение суда о его банкротстве

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородский райсуд удовлетворил заявление о немедленном исполнении его же решения об обращении в доход Российской Федерации имущества предпринимателя Дмитрия Дзепы. Он больше года находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве. В июне текущего года по антикоррупционному иску прокуратуры райсуд изъял у коммерсанта денежные средства, автомобили, сдаваемые в аренду объекты недвижимости и доходы, полученные от этого, на общую сумму более 800 млн руб. Предприниматель обжаловал это решение в областном суде.

Несмотря на то, что апелляционная жалоба ответчика Дзепы еще не рассмотрена, а решение не вступило в законную силу, нижегородский областной прокурор Андрей Травкин попросил привести его к немедленному исполнению.

Прокуратура сослалась на то, что ответчики «продолжают беспрепятственно извлекать неправомерный доход от спорных объектов», эксплуатируя их. Это, по мнению прокурора, способствует их «дальнейшему незаконному обогащению». При этом «ухудшение потребительских и конструктивных качеств» имущества может привести к тому, что стоимость его снизится. Это нанесет ущерб Российской Федерации.

Имущество Дзепы арестовали в декабре 2024 года по его уголовному делу о мошенничестве с инвестконтрактами. Суд, разрешая прокурору немедленное изъятие арестованных активов, указал, что судебные приставы разослали постановление о наложении ареста 17 арендаторам, которые используют помещения Дзепы. После этого двое арендаторов, в том числе Госветуправление Нижнего Новгорода, расторгли договоры аренды с арестантом. Аптека «Ригла» и еще один индивидуальный предприниматель согласились исполнять решение об аресте на арендную плату. Однако по большинству коммерческих площадей Дзепа смог перезаключить договоры аренды на своего брата, и бизнес продолжает работать, указал прокурор.

Разрешая скорейшее изъятие, судья Жанна Сенькина сослалась на постановление Пленума Верховного суда РФ от 19.12.2023 «О судебном решении». Оно гласит, что по просьбе истца может применяться немедленное исполнение решения по имуществу, если существует риск его неисполнения или причинения значительного ущерба взыскателю. Обжаловать определение судьи Сенькиной можно, но подача частной жалобы в областной суд не останавливает немедленное исполнение решения об изъятии, указано в акте.

Представители Дзепы считают это определение суда незаконным. Они полагают, что пока по изъятию арендного бизнеса нет вступившего в законную силу судебного решения, государство не вправе его забирать.

Кроме того, арестованный коммерсант ранее подал заявление на свое банкротство в арбитражный суд Нижегородской области. Он отметил, что спорное имущество входит в конкурсную массу должника, поэтому требования надзорного органа порождают правовую неопределенность. По мнению представителей ответчика, Российской Федерации выгоднее банкротная процедура Дзепы, так как на открытых торгах по продаже его имущества государство как основной кредитор может получить лучшую цену, чем при реализации его через судебных приставов.

Собеседник «Ъ-Приволжье» в ФССП пояснил, что в случае немедленного изъятия арестованного имущества оно будет передано в Росимущество. Далее этот госорган будет сам решать его судьбу: предлагать ли изъятые помещения под нужды различных государственных или муниципальных ведомств, продавать ли арестованные площади. Их частным арендаторам по закону могут дать использовать помещения до окончания договорных сроков аренды. Однако в случае острой нужды Росимущество может досрочно выселить их, заранее уведомив по предусмотренной процедуре.

Роман Кряжев