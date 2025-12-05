Донская Госавтоинспекция рекомендовала водителям поменять шины на зимние

В Ростовской области с 1 декабря официально начался зимний период эксплуатации транспорта. Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в регионе зарегистрировано свыше 1,2 млн легковых автомобилей. Региональная ГИБДД предложила водителям своевременно подготовить машины к холодному сезону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В ведомстве напомнили: в зимние месяцы (декабрь-февраль) легковые автомобили и небольшие грузовики массой до 3,5 тонн обязаны использовать зимние покрышки. «Не ждите первого снега, рекомендуемая температура для перехода на зимние шины 7°C»,— отметили в Госавтоинспекции.

«За управление транспортом без зимней резины предусмотрено наказание по ст. 12.5 КоАП (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена) — предупреждение или денежное взыскание 500 руб. Своевременная замена летней резины на зимнюю — это не формальность, а вопрос безопасности», — подчеркнули в региональном ведомстве.

Валентина Любашенко