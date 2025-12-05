Депутат Госдумы Михаил Матвеев считает, что самарское метро нужно продлить до ж/д вокзала

Строительство линии самарского метрополитена следует скорректировать и довести до железнодорожного вокзала. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Михаил Матвеев.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Сейчас, конечно, важно скорректировать линию, и довести ее до вокзала. Как бы это кому не казалось затратным. Иначе и все прежние затраты не окупятся никогда»,— написал парламентарий в своем ТГ-канале.

Михаил Матвеев считает, что в концепции строительства метро в Самаре были допущены серьезные ошибки. Изначально советская схема предполагала перевозку рабочих из спальных районов к заводам. Однако с падением производства в 1990-х годах и закрытием многих заводов это привело к значительному снижению пассажиропотока в городе.

После этого были допущены другие ошибки, рассуждает Михаил Матвеев, приводя в качестве примера строительство станции «Российская» вместо «Алабинской» и расходы на проектирование станции «Самарская». При этом, по словам депутата, станция «Театральная» оказалась не столь необходимой, так как рассчитана на ситуативный поток пассажиров. Важным упущением стало отсутствие станции метро на железнодорожном вокзале, которую нужно было строить сразу после «Алабинской», резюмирует Михаил Матвеев.

Депутат высказал надежду, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев разделяет эту точку зрения. Дальнейшее развитие самарского метрополитена зависит от того, будут ли выделены на это федеральные средства или нет, резюмировал Михаил Матвеев.

В пятницу во время прямой линии Вячеслав Федорищев заявил о планах изменить подход к строительству самарского метро. Власти региона намерены провести торги и определить подрядчика для создания проектов пяти новых станций метрополитена. Чиновники собираются определить места строительства новых станций совместно с профильным институтом, а затем добиваться федерального финансирования.

Георгий Портнов