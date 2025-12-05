Губернатор Федорищев: в Самаре изменится подход к развитию системы метрополитена

Самарское метро должно быть завершенным, комплексным и экономически более успешным. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев во время прямой линии.

По мнению губернатора, рассчитывать на дальнейшее развитие системы метрополитена в точечных решения бессмысленно. «Строить одну станцию, потом через пять лет одну — так не будет работать никогда, и это будет самообманом. Поэтому мы здесь выйдем с конкурсным предложением по развитию и завершению системы метро полностью. Я думаю, что мы к следующему году, когда завершим станцию "Театральную", уже эти планы будем иметь фундаментально подтвержденные исследованиями. И с таким предложением будем выходить в правительство России. Дальше будет проведена большая работа по привлечению необходимого финансирования: льготного, заемного, из наших резервов. Будем рассчитывать, что экономика будет только усиливаться в целом в стране. И это позволит реализовывать большее количество программ, принимать поддержку строительных решений в регионах»,— отметил глава региона.

Ранее Вячеслав Федорищев рассказал, что рассматривается возможность строительства новых станций метро в Самаре.

Самарский метрополитен работает с конца декабря 1987 года. Изначально его первая очередь состояла из четырех станций. На сегодняшний день самарское метро представлено одной линией, которая включает десять станций. Сейчас возле площади Куйбышева ведется строительство станции «Театральная», которую планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. В настоящее время завершена проходка обоих тоннелей к будущей станции, также началась укладка рельсов.

Андрей Сазонов