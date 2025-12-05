«Нижнекамскнефтехим» установил ставку купонов по облигациям на уровне 15,7%

ПАО «Нижнекамскнефтехим» объявило параметры купонных выплат по биржевым облигациям серии 001Р-01 на периоды с 15-го по 20-й купон. Данные опубликованы Центром раскрытия корпоративной информации.

Согласно решению генерального директора, ставка по всем указанным периодам составит 15,7% годовых. Купонный доход за каждый период определен в размере 78,28 руб. на одну облигацию. Общая сумма начислений — более 1,174 млрд руб. за каждый купонный период.

Ранее сообщалось, что прибыль «Нижнекамскнефтехима» за девять месяцев снизилась на 14 млрд руб.

Анна Кайдалова