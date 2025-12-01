Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Труба со спросом

Прибыль «Нижнекамскнефтехима» за девять месяцев снизилась на 14 млрд рублей

За девять месяцев 2025 года чистая прибыль предприятия «Нижнекамскнефтехим» сократилась на 41,5% до 15,2 млрд руб., а выручка компании — на 0,7% до 183,4 млрд руб. За это время организация произвела на 0,3 млн тонн больше продукции, чем в прошлом году. Кредиторская задолженность «Нижнекамскнефтехима» выросла почти на треть до 71 млрд руб., а выплаты процентов по долговым обязательствам — на 10 млрд руб. Эксперты отмечают, что на отрасль нефтехимии повлияли высокая ключевая ставка и спад спроса на изделия из резины, пластмассы, особенно, на трубы.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По итогам девяти месяцев чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ) (входит в структуру компании «Сибур») составила 15,2 млрд руб. Информация об этом опубликована в финансовой отчетности компании на сайте раскрытия корпоративной информации. По сравнению с прошлым годом показатель снизился почти на 14 млрд руб. или на 41,5%. Выручка предприятия уменьшилась на 0,7% до 183,4 млрд руб.

«Нижнекамскнефтехим»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — крупное нефтехимическое предприятие, входящее в группу ПАО «СИБУР Холдинг». Организация, основанная в 1967 году в Нижнекамске, выпускает более 120 видов продукции. Предприятие является одним из крупнейших поставщиков бутиловых и синтетического каучуков. В 2024 году чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» по МСФО выросла с 16,6 млрд руб. до 30,8 млрд руб. К 2030 году организация планирует выплачивать 18,5 млрд налогов в бюджет Татарстана.

В пресс-службе «Нижнекамскнефтехима» сообщили «Ъ Волга-Урал», что за девять месяцев этого года предприятие произвело 2,2 млн тонн продукции, что на 0,3 млн тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. В организации считают, что на операционные результаты положительно повлияли получение дополнительных тонн с комплекса ЭП-600, работающего в режиме пусконаладки, повышение производительности при работе на неоригинальных катализаторах и загрузки производства каучуков.

По данным финансовой отчетности, балансовая стоимость основных средств компании на 30 сентября составила 417,6 млрд руб. против 364,1 млрд руб. на начало года. В пояснениях к отчетности говорится, что основная часть введенных в эксплуатацию средств за январь—сентябрь 2025 года относится к комплексу по производству этилена ЭП-600.

«Этилен-600»

Строительство нефтехимического комплекса «Этилен-600» было завершено в конце 2024 года. К 2026 году на объекте планируют выпускать 600 тыс. тонн этилена в год. Инвестиции в строительство проекта составили около 200 млрд руб. Генподрядчиком строительства комплекса была турецкая компания Gemont, которая вышла из проекта еще в феврале 2022 года, а в 2023 году обанкротилась. В мае ООО «Gemont» обратилось с иском в Арбитражный суд Татарстана с требованием взыскать с НКНХ 473,2 млн руб. долга.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Валовая прибыль снизилась на 32,2%, с 46 млрд до 31,2 млрд руб. Денежные поступления от продаж продукции увеличились с 181,8 до 190,5 млрд руб., а от арендных платежей — на 6940%, с 226 млн до 15,7 млрд руб. Выручка от продажи продукции уменьшилась на 4,6%, до 167,7 млрд руб., а прибыль от продаж — на 38,4%, до 25,1 млрд руб.

Поступления НКНХ от получения кредитов и займов выросли на 90,9%, до 44,1 млрд руб., а кредиторская задолженность — на 31,2%, до 71 млрд руб., в том числе долги по авансам по договорам строительного подряда составили 21,1 млрд руб. Предприятием были получены кредиты на сумму 103,6 млрд руб. в иностранной валюте и 66 млрд руб. из российских банков.

Выплаты «Нижнекамскнефтехима» процентов по долговым обязательствам по сравнению с девятью месяцами прошлого года выросли более чем на 10 млрд, до 12,3 млрд руб. Платежи поставщикам увеличились на 3,6%, до 148,1 млрд руб., а на зарплату работникам — на 11,5%, до 16,9 млрд руб. Вместе с этим выплаты по налогу на прибыль организаций сократились на 82,2%, до 1,1 млрд руб.

Снижение финансовых показателей за девять месяцев было зафиксировано и у другой структуры «Сибура» «Казаньоргсинтеза» (КОС): чистая прибыль предприятия сократилась на 28%. Глава Rupec Дмитрий Семягин считает, что показатели КОС и НКНХ нужно оценивать положительно в условиях снижения спроса со стороны переработчиков полимеров и синтетических каучуков. Господин Семягин отметил, что за это время производство резиновых и пластмассовых изделий в России сократилось на 7%. Помимо этого, объем выпуска автомобилей снизился на 31%, из-за чего уменьшилось производство автокомпонентов, шин и транспортных жидкостей. Также в сентябре в России произвели 3,1 млн покрышек и камер, что на 27,6% меньше, чем в сентябре 2024 года.

По мнению Дмитрия Семягина, кризис наблюдается и в строительстве, где фиксируется замедление по инфраструктурным проектам в рамках госпрограммы по модернизации системы ЖКХ. По данным Росстата, производство пластиковых труб за девять месяцев сократилось на 13%, а полимерных покрытий для пола и стен – на 5,1%.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев рассказал, что более 98% выручки НКНХ поступает от продаж в России. При этом продажи продуктов нефтегазопереработки упали на 40,3% до 340,1 млрд руб., а оптовая торговля для перепродажи выросла на 60,7% до 519,3 млрд руб.

В 2025 году цены на полимерную продукцию снизились на внутреннем и внешних рынках. Эксперт считает, что организации удалось сохранить уровень выручки за счет продажи большего объема продукции, т.к. себестоимость продаж предприятия выросла на 9,8% до 152,2 млрд руб. На данном показателе могли отразиться увеличение производственных затрат, рост зарплат и инфляция.

Эксперт считает, что курс рубля не должен существенно влиять на снижение выручки НКНХ при условии, если «Сибур» не перекладывает негативное влияние высокого курса на расчеты с дочерними компаниями. «Компании, работающие на внутренний рынок, выигрывают от того, что более дешево могут закупать импортное сырье, компоненты и комплектующие. Для них более негативными факторами являются дорогие кредиты и слабая динамика цен на продукцию», — рассказал Алексей Калачев.

Эксперт отметил, что на результаты «Нижнекамскнефтехима» повлияла высокая ключевая ставка. Похожая ситуация сейчас наблюдается в черной металлургии, также ориентированной на внутренний рынок. Экспорт стал ограничен санкциями, низкими ценами, дорогой логистикой и крепким рублем, а внутренний спрос сокращается в условиях высокой ключевой ставки.

Алексей Калачев заявил, что гораздо хуже обстоит положение в угольной отрасли с большой долей экспорта и высокой закредитованностью. На компании влияют сразу несколько факторов, среди которых курс рубля, ключевая ставка, падение цен на уголь на внешних рынках и дорогая логистика с удлинением транспортного пути. По данным Росстата, за восемь месяцев доля прибыльных компаний угольной отрасли сократилась до 33%, а убыточных выросла до 67%. По мнению эксперта, угольная отрасль в отличие от нефтегазохимии остро нуждается в прямой государственной поддержке.

Диана Соловьёва