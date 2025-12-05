Донская полиция отреставрирует исторический особняк напротив ростовского цирка

Полиция Ростовской области получила предписание реставрировать ОКН «Доходный дом В. К. и С. К. Чириковых» на проспекте Буденновском, 46 до конца февраля 2028 года. Об этом сообщил 161.RU со ссылкой на информацию регионального комитета по охране объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Панорамы Фото: Яндекс.Панорамы

Здание, имеющее статус архитектурного памятника, находится под охранным обязательством. В нем установлен срок для проведения реставрационных работ. Кроме этого, владелец здания должен завершить консервацию фасадов и выполнить противоаварийные мероприятия до 1 августа 2026 года.

Отмечается, что «Доходный дом В. К. и С. К. Чириковых» на две трети принадлежит МВД России. Ранее в этом здании находился отдел полиции №4, который в июле 2024 года был вынужден переехать на проспект Сиверса, 28 из-за неудовлетворительного состояния здания. Несмотря на это, по результатам экспертизы дом не был признан аварийным.

Одна треть строения находится в муниципальной собственности. В ней располагается Южная оперативная таможня.

Наталья Белоштейн