Донская полиция отреставрирует исторический особняк напротив ростовского цирка
Полиция Ростовской области получила предписание реставрировать ОКН «Доходный дом В. К. и С. К. Чириковых» на проспекте Буденновском, 46 до конца февраля 2028 года. Об этом сообщил 161.RU со ссылкой на информацию регионального комитета по охране объектов культурного наследия.
Фото: Яндекс.Панорамы
Здание, имеющее статус архитектурного памятника, находится под охранным обязательством. В нем установлен срок для проведения реставрационных работ. Кроме этого, владелец здания должен завершить консервацию фасадов и выполнить противоаварийные мероприятия до 1 августа 2026 года.
Отмечается, что «Доходный дом В. К. и С. К. Чириковых» на две трети принадлежит МВД России. Ранее в этом здании находился отдел полиции №4, который в июле 2024 года был вынужден переехать на проспект Сиверса, 28 из-за неудовлетворительного состояния здания. Несмотря на это, по результатам экспертизы дом не был признан аварийным.
Одна треть строения находится в муниципальной собственности. В ней располагается Южная оперативная таможня.