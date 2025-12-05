Японская пара Миура—Кихара стали победителями Финала Гран-при ISU
Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара победили в соревнованиях спортивных пар в Финале Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). По итогам произвольной программы они стали вторыми, но по сумме двух прокатов завоевали золото (225,21 балла).
Второе место заняли итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (223,28). Бронзовыми призерами стали немецкие фигуристы Минерва Фабьенн Хазе и Никита Володин (221,25), выигравшие произвольную программу.
Рику Миура и Рюити Кихара являются серебряными призерами Олимпийских игр в командном турнире (2022). На чемпионате мира 2023 года они стали первыми японскими фигуристами, которым удалось завоевать золото в парном катании. Через два года они повторили свой триумф. Также спортсмены дважды выигрывали чемпионат четырех континентов (2023, 2025). В рейтинге ISU японская пара занимает второе место.
Финал Гран-при ISU проходит в японской Нагое. Турнир завершится 6 декабря.