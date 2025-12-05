Японская пара Миура—Кихара стали победителями Финала Гран-при ISU

Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара победили в соревнованиях спортивных пар в Финале Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). По итогам произвольной программы они стали вторыми, но по сумме двух прокатов завоевали золото (225,21 балла).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара Фото: Issei Kato / Reuters Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара Фото: Issei Kato / Reuters Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара Фото: Issei Kato / Reuters Фигуристы Сара Конти и Никколо Мачии Фото: Issei Kato / Reuters Фигуристы Сара Конти и Никколо Мачии Фото: Issei Kato / Reuters Фигуристы Минерва Фабьенн Хазе и Никита Володин Фото: Issei Kato / Reuters фигуристы Минерва Фабьенн Хазе и Никита Володин Фото: Issei Kato / Reuters Следующая фотография 1 / 7 Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара Фото: Issei Kato / Reuters Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара Фото: Issei Kato / Reuters Японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара Фото: Issei Kato / Reuters Фигуристы Сара Конти и Никколо Мачии Фото: Issei Kato / Reuters Фигуристы Сара Конти и Никколо Мачии Фото: Issei Kato / Reuters Фигуристы Минерва Фабьенн Хазе и Никита Володин Фото: Issei Kato / Reuters фигуристы Минерва Фабьенн Хазе и Никита Володин Фото: Issei Kato / Reuters

Второе место заняли итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (223,28). Бронзовыми призерами стали немецкие фигуристы Минерва Фабьенн Хазе и Никита Володин (221,25), выигравшие произвольную программу.

Рику Миура и Рюити Кихара являются серебряными призерами Олимпийских игр в командном турнире (2022). На чемпионате мира 2023 года они стали первыми японскими фигуристами, которым удалось завоевать золото в парном катании. Через два года они повторили свой триумф. Также спортсмены дважды выигрывали чемпионат четырех континентов (2023, 2025). В рейтинге ISU японская пара занимает второе место.

Финал Гран-при ISU проходит в японской Нагое. Турнир завершится 6 декабря.

Таисия Орлова