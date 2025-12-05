Африка дала Дональду Трампу войти в ресурс

Президенты Демократической Республики Конго (ДРК) и Руанды Феликс Чисекеди и Поль Кагаме заключили 4 декабря под эгидой США соглашение о прекращении огня на востоке ДРК. Церемония проходила в Вашингтоне, в здании Института мира (USIP), который незадолго до мероприятия был переименован в честь Дональда Трампа. Договоренности формально закрепляют положения о «режиме тишины», которые были согласованы главами МИДов двух африканских стран 27 июня в Вашингтоне. При этом Вашингтон сумел выжать из дипломатического процесса экономический максимум, получив доступ к редким минеральным ресурсам двух стран. О реальном же успехе соглашения можно будет говорить тогда, когда оно оправдает себя «на земле».

Церемония подписания соглашения между Феликсом Чисекеди и Полем Кагаме прошла 4 декабря в здании USIP. С марта этот основанный в 1984 году аналитический центр был по решению администрации Дональда Трампа фактически парализован. Но в преддверии переговоров между ДРК и Руандой его оперативно реинкарнировали под новой вывеской, переименовав в Институт мира имени Дональда Трампа, чтобы, как пояснил в соцсети X Госдепартамент США, увековечить имя «величайшего переговорщика» в американской истории.

Дональд Трамп сделал вид, что не имеет к инициативе с переименованием никакого отношения, горячо поблагодарив во время церемонии подписания сделки между ДРК И Руандой за эту идею госсекретаря Марко Рубио. А вот еще к одному названию американский президент, похоже, лично приложил руку.

«Соглашение, которое мы подписываем, будет известно как Вашингтонские соглашения. Всем понравилось это название»,— заявил Трамп, объявляя о заключении соглашения между лидерами ДРК и Руанды.

По словам американского лидера, документ официально закрепляет те условия, которые министры иностранных дел двух африканских стран уже завизировали 27 июня в Вашингтоне. В их числе — постоянное прекращение огня на востоке ДРК, разоружение всех негосударственных формирований в зоне конфликта, возвращение конголезских беженцев, а также «привлечение к правосудию и ответственности тех, кто совершил незаконные злодеяния».

Что касается двух африканских лидеров, то они выразили надежду на то, что сделка, оформленная под эгидой США, приведет к устойчивому урегулированию. Как сказал Поль Кагаме, никто специально не обращался к президенту США с просьбой взять на себя посредничество, «но когда президент увидел возможность внести свой вклад в дело мира, он сразу же ею воспользовался».

В свою очередь, Феликс Чисекеди заметил: «Верю, что этот день — начало нового пути. Да, непростого — в самом деле, довольно сложного. Но это путь, где мир станет не просто желанием или стремлением, а поворотным моментом».

В течение последних нескольких лет восток ДРК является зоной горячего конфликта между конголезской армией и повстанцами из «Движения 23 марта» (М23), которые представляют интересы тутси — этнического меньшинства. В этом году повстанцы активизировали боевые действия на востоке ДРК, захватив в январе столицу провинции Северное Киву — Гому, а в феврале — Букаву, административный центр провинции Южное Киву. В активизации М23 конголезские власти с самого начала винили соседнюю Руанду, но та неизменно отметала подобные обвинения.

Согласно данным экспертной группы ООН, Кигали несет прямую ответственность за командование и помощь М23. Повстанцам, согласно этим сведениям, оказывают поддержку минимум 4 тыс. руандийских военных, которые теперь, согласно условиям Вашингтонских соглашений, должны покинуть ДРК. Их присутствие Кигали объясняет необходимостью отразить угрозы, которые исходят от радикальных группировок, действующих на востоке ДРК. По данным ООН, там находится почти 100 формирований.

Отметим, что настойчивое стремление помирить Кигали и Киншасу появилось у главы Белого дома неспроста.

Во многом интерес США к делам региона был мотивирован наличием там большого числа минеральных ресурсов, и в этом плане Трамп получил свой миротворческий «бонус».

«США также подписывают собственные двусторонние соглашения с Конго и Руандой, которые позволят Америке открыть новые возможности в плане доступа к критическим ископаемым и дадут возможность всем извлечь экономическую выгоду»,— заметил американский лидер, выступая на подписании Вашингтонских соглашений. По его словам, в ДРК и Руанде появятся официальные представительства крупнейших энергетических компаний из США. «Мы же получим некоторое количество редкоземельных металлов и активов, заплатим — и все заработают много денег»,— резюмировал Дональд Трамп.

Впрочем, многое зависит от того, будет ли выполнено соглашение «на земле», учитывая, что повстанцы М23 официально не являются подписантами Вашингтонских соглашений (в этом году они вели собственные переговоры с ДРК через Катар). Обращает на себя внимание и то, что, несмотря на заключение главами МИД Руанды и ДРК соглашения в июне, члены М23 продолжали боевые действия. Более того, за считаные дни до вашингтонской встречи между конголезской армией и повстанцами вновь вспыхнули бои сразу на нескольких фронтах, а в Киншасе сообщили о сотнях убитых боевиков. Такая обстановка заставляет более трезво посмотреть на сделку, заключенную в Вашингтоне при посредничестве «величайшего переговорщика».

