Фонд Точно ДОБРО совместно со Сколково организовал профориентационное мероприятие для школьников в Краснодаре

Встреча прошла на площадке жилого комплекса «Первое место», чтобы на практике показать молодежи потенциал современной строительной отрасли.

Фото: ГК ТОЧНО

Фонд Точно ДОБРО (основатель — Николай Амосов) совместно с Фондом «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и ГК ТОЧНО организовал для краснодарских школьников и студентов профориентационное мероприятие «Стройплощадка завтрашнего дня: как роботы меняют строительство». В нём приняли участие более 50 человек — победители программы «Строители будущего», учащиеся Краснодарского архитектурно-строительного техникума, разработчики, инженеры и отраслевые эксперты.

Встреча прошла на площадке жилого комплекса «Первое место», чтобы на практике показать молодежи потенциал современной строительной отрасли. В формате интерактивной экскурсии и практической сессии участники вживую увидели, как робототехника делает работу на стройке более эффективной и безопасной. Им продемонстрировали разработки резидентов Сколково: экономичного робота-уборщика компании «Вейбот Инжиниринг», которого ранее представляли Президенту России, экзоскелеты «Экзорайз» для подъема тяжелых блоков и высокопроизводительный демонтажный робот «Бетонолом», чья скорость работы в десять раз выше, чем у бригады рабочих.

«Уже более 10 лет Сколково поддерживает перспективные проекты в сфере робототехники, предоставляя грантовое финансирование, доступ к инфраструктуре, менторство и возможность для первых контактов и реализации пилотных проектов. Благодаря комплексным мерам поддержки создаются передовые технические решения, которые находят практическое применение в том числе у ведущих девелоперов недвижимости в рамках отраслевой программы Build UP. Отдельное внимание как институт развития мы уделяем образованию в этой области, в том числе подрастающего поколения»,— рассказал директор по городским и строительным технологиям Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) Юрий Хаханов.

После экскурсии состоялась дискуссия «Карьера в робототехнике», где разработчики Сколково ответили на вопросы учащихся и поделились профессиональным опытом.

«Мы сознательно выводим профориентацию за рамки учебных классов — туда, где технологии рождают новую реальность. Общение школьников с инженерами прямо на стройплощадке разрушает барьер между теорией и практикой и показывает, что их знания уже сегодня востребованы в реальном секторе»,— отметила директор фонда Точно ДОБРО Марина Нудьга.

Событие стало логичным продолжением масштабной образовательной программы «Строители будущего», которую фонд Точно ДОБРО реализует совместно с МДЦ «Артек» при поддержке Общественного совета при Минстрое России.

Мероприятие наглядно доказало, что строительство сегодня — это высокотехнологичная отрасль на стыке ИТ и инженерии, открывающая широкие карьерные возможности. Всего через несколько дней после презентации на V Конгрессе молодых ученых в «Сириусе» строительные роботы, представленные фондом Точно ДОБРО совместно с Фондом «Сколково», были показаны в работе на объекте.

Напомним, ранее рамках отраслевого кластера V Конгресса молодых ученых в «Сириусе» Общественный совет при Минстрое России при партнерстве с благотворительным фондом Точно ДОБРО представил масштабную интерактивную площадку «Я — строитель будущего!». Созданное совместно с ведущими строительными университетами и профильными компаниями пространство продемонстрировало формирование нового технологического уклада в строительной отрасли. Особый интерес вызвала демонстрация парка строительных роботов «Сколково».