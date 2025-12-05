Прокуратура обжаловала приговор для бывшего полицейского по делу о продаже сводок Ura.ru

Прокуратура обжаловала приговор бывшему начальнику отдела полиции Екатеринбурга Андрею Карпову. Он осужден на четыре года условно по делу о продаже оперативных сводок племяннику, редактору Ura.ru Денису Аллаярову. Прокурор требует изменить приговор на реальное лишение свободы, сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Апелляция поступила в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. По версии следствия, Андрей Карпов на протяжении 10 месяцев передавал оперативные сводки племяннику, за что получил 120 тыс. руб. Бывший сотрудник полиции признал вину.

38-летний Андрей Карпов осужден по статьям о превышении должностных полномочий и получении взятки. Суд конфисковал полученную им сумму и запретил Карпову занимать должности в правоохранительных органах на три года.

Судебное разбирательство в отношении Дениса Аллаярова еще продолжается. Его обвиняют по статье о даче взятки должностному лицу. Он вину не признает. Суд арестовал его до 13 апреля 2026 года.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Урал» «“Мы виноваты оба”».