На обслуживание системы оповещения населения Татарстана направят 7,4 млн

На эксплуатационно-техническое обслуживание региональной системы оповещения населения Татарстана выделят 7,4 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета республики по закупкам.

В рамках закупки планируется обслуживание 65 объектов муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения и 220 объектов региональной системы.

Подрядчику предстоят регулярные регламентные работы: поддержание оборудования в исправном состоянии, восстановление работоспособности и продление ресурса технических средств.

По условиям контракта, при обнаружении неисправностей подрядчик обязан начать аварийный ремонт в течение 24 часов и устранить поломку в срок до трех суток. Это должно обеспечить оперативное восстановление системы в случае технических сбоев.

Ранее сообщалось, что в Казани на обслуживание системы оповещения в социальных учреждениях выделят 22,5 млн руб.

Анна Кайдалова