В Казани на техническое обслуживание и ремонт комплексов речевого оповещения о чрезвычайных ситуациях на объектах социальной инфраструктуры выделят 22,49 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

В Казани на обслуживание системы оповещения в соцучреждениях выделят 22,5 млн

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Работы охватят 347 объектов, среди них образовательные учреждения, объекты физической культуры и спорта, учреждения культуры и молодежной политики. Подрядчик будет ежемесячно обслуживать системы оповещения в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Финансирование предусмотрено из бюджета муниципального образования Казани в виде субсидии.

Тендер разместило МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани».

Анна Кайдалова