ФСБ и СКР проводят обыск в мэрии Пензы

Правоохранители пришли с обыском 5 декабря в администрацию Пензы. Информацию подтвердили источники «Коммерсантъ — Средняя Волга».

В мэрии работают сотрудники ФСБ и СКР, пишет РИА «Новости». По данным издания, следственные действия проходят в рамках дела о мошенничестве.

В пресс-службе СКР Пензенской области «Ъ» не смогли ни опровергнуть, ни подтвердить информацию, но пообещали позже прояснить ситуацию. По данным двух источников «Ъ», следственные действия не имеют отношения к руководителю администрации Олегу Денисову и иным крупным муниципальным служащим.

Дарья Васенина