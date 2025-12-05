Больше 90% опрошенных россиян назвали решения по «делу Долиной» несправедливыми

В ситуации вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной россиян больше всего возмущает несправедливость обстоятельств. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные опроса исследовательского центра «Робовокс» и компании «ОнИн».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Опрос проводился с 1 по 3 декабря среди 1100 респондентов из всех федеральных округов.

Подавляющее большинство респондентов заявили (93,8%), что в случае мошенничества на стороне продавца квартира должна оставаться у добросовестного покупателя. Участники опроса (93%) также высказались против перекладывания рисков на покупателя. Они считают, что он не должен нести ответственность за ошибки продавца, так как это несправедливо.

Также 92–94% участников опроса заявили, что, если квартира возвращается первому владельцу по решению суда, продавец должен вернуть деньги покупателю. В развернутом ответе на вопрос респонденты поясняли: «Жаль, конечно, продавца имущества, попавшегося на крючок к мошенникам, но это его проблемы».

Авторы исследования пришли к выводу, что люди расценивают ситуацию как «нарушение фундаментальных основ человеческого общежития», пишут «Ведомости». В обществе есть запрос на исправление этой несправедливости, подытожили исследователи.

Подробнее о ситуации Ларисы Долиной — в материале «Ъ» «Долина рисков».