Концессионер не смог заблокировать счета бывшего подрядчика по берегоукреплению

ООО «Черниговская набережная» (дочернее общество Корпорации развития Нижегородской области) не смогло наложить обеспечительные меры в пределах 577 млн руб. на денежные средства бывшего подрядчика ООО «Стройкомплект». Эта компания занималась берегоукреплением участка набережной Оки от Молитовского до Канавинского моста, но областной концессионер расторг с ней договор подряда и потребовал вернуть неотработанный аванс. Строители с требованиями «Черниговской набережной» не согласны, возражая заказчику в арбитражном суде Нижегородской области.

Арест со счетов ООО «Стройкомплект» был снят, так как подрядная организация доказала, что это может довести ее до банкротства, и помешает вести предпринимательскую деятельность по 200 договорам и другим заказам. Кроме того, у компании в обороте было 2,4 млрд руб., что превышает сумму иска нижегородского концессионера. Отмену обеспечения ООО «Черниговская набережная» обжаловала в апелляционном суде, но вторая инстанция также не поддержала заказчика проекта в его стремлении арестовать деньги на счетах строителей.

