От моста и до моста ситуация не та

Региональный концессионер «Черниговская набережная» разорвал отношения с генподрядчиком «Стройкомплект». Эта компания занималась реконструкцией берегоукрепительных сооружений на правом берегу Оки в Нижнем Новгороде. Концессия на создание и эксплуатацию берегоукрепительных и противооползневых сооружений была заключена еще в 2021 году. Завершить их строительство предполагалось в этом году, но пока работы выполнены примерно наполовину. С бывшего генподрядчика регион сейчас пытается взыскать 577 млн руб. неотработанного аванса. «Стройкомплект» не согласен с иском и инициировал экспертную проверку объемов сделанных работ. В правительстве обещают поставить реконструкцию Черниговской набережной на «полный ход» с новыми подрядчиками, чтобы сдать объекты в конце 2026 года.

Завершить укрепление участка правого берега Оки обещают в 2026 году

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Дочернее общество нижегородской Корпорации развития ООО «Черниговская набережная» расторгло заключенные в 2022 году договоры генерального подряда с ООО «Стройкомплект». Строительная компания вела работы по берегоукреплению и инженерной защите склона по Черниговской улице. Концессионное соглашение по созданию инфраструктуры на участке правого берега Оки от Канавинского до Молитовского мостов было заключено между ООО «Черниговская набережная» и нижегородским правительством 12 августа 2021 года. Общая стоимость 15-летней концессии по созданию и эксплуатации берегоукрепительных и противооползневых сооружений, судя по реестру Минэкономразвития, составила 11,92 млрд руб.

Однако концессионера не устроила работа нанятой на генподряд московской компании. У «Стройкомплекта», по данным заказчика, были низкие темпы работ, он их также приостанавливал.

«В связи с тем, что ООО "Стройкомплект" получило отрицательное заключение государственной экспертизы по проектной документации, выполненные им работы не могут быть приняты и оплачены заказчиком.

Поэтому объем и стоимость этих работ будут определены в судебном порядке», — пояснили в министерстве строительства Нижегородской области. Там отметили, что для завершения реконструкции ООО «Черниговская набережная» привлекло новых подрядчиков.

Концессионер обратился в арбитражный суд, чтобы взыскать со «Стройкомплекта» неотработанный аванс в размере 577 млн руб. В этом споре с бывшим генподрядчиком на его счета сначала был наложен обеспечительный арест из-за подозрений в шатком финансовом положении компании. Однако строители в апелляции отменили эту превентивную меру, доказав, что у них в обороте достаточно средств, а из-за блокировки денег компания не сможет платить зарплату работникам, налоги и рассчитываться со множеством контрагентов. В Нижнем Новгороде, например, «Стройкомплект» задолжал бетонному заводу «Вектор», продававшему бетон на стройку набережной, и другим поставщикам. Поэтому арест со счетов был снят.

В октябре по инициативе ответчика суд назначил экспертизу, чтобы определить, каков объем и стоимость работ, которые были выполнены «Стройкомплектом» качественно и в соответствии с утвержденным проектом.

Эксперты также должны будут определить, какие корректировки вносил генподрядчик в проектную документацию и сколько это стоило.

Директор ООО «Стройкомплект» Леонид Сорокин с иском на крупную сумму не согласен. В разговоре с «Ъ-Приволжье» он пояснил, что судебная экспертиза должна установить объем реально выполненных его компанией работ. Бывший генподрядчик рассчитывает доказать свою правоту, чтобы затем взыскать убытки с нижегородского заказчика.

Что касается реконструкции набережной, по концессионному соглашению ее обязались сдать в эксплуатацию в конце 2025 года, но явно не смогут.

По информации областного минстроя, текущая готовность объекта ориентировочно оценивается в 45–47%, а сроки завершения работ были перенесены на конец 2026 года.

В апреле нижегородские власти объявили, что заказчик получил положительное заключение на скорректированную проектную документацию — в ней изменили техническое решение конструкции вертикальной стенки набережной. Зампред областного правительства Иван Каргин объяснил, что вместо металлических шпунтов Ларсена будут использованы железобетонные шпунты типа ШТВ. Они более экономичные, скорость их монтажа выше, нет необходимости в дополнительной отделке фасадной части такого шпунта и срок его службы составляет более 50 лет. Кроме того, шпунты ШТВ производятся и в Нижегородской области.

В строительном блоке правительства признают, что потеряли много времени при верификации оставшихся работ после расставания со «Стройкомплектом». Однако заново законтрактовав объекты, чиновники пообещали «развернуть работы на полный ход».

Роман Кряжев