Командир взвода ВСУ получил 16 лет за террор в Судже Курской области

Второй Западный окружной военный суд приговорил командира взвода 17-й отдельной танковой бригады ВСУ Артема Чибисова к 16 годам заключения за участие в вооруженном блокировании Суджи в Курской области. Младший лейтенант проведет в тюрьме первые три года, а остальную часть срока будет отбывать в колонии строгого режима. Об этом 5 декабря сообщили в Следственном комитете РФ.

Вооруженный автоматом АК-74 Чибисов вместе с сослуживцами с января по март 2025 года неоднократно пересекал на бронеавтомобиле Hummer государственную границу РФ в Суджанском районе. На огневой позиции «Восточный» города Суджи он следил за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих. Чибисов запугивал мирных граждан, запрещал им эвакуироваться, а также участвовал в блокировании территории и удержании ее под вооруженным контролем. В связи с наступлением российских войск Артем Чибисов 12 марта покинул огневую позицию и направился в Сумскую область. Там на позиции вблизи Кондратовки 26 мая он сдался в плен. Чибисова признали виновным в совершении теракта (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ, максимальное наказание — двадцать лет лишения свободы).

Украинские вооруженные формирования вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. Бои за освобождение региона продолжались до 26 апреля 2025-го. За это время погиб 331 мирный житель и пострадали более 550 человек. В начале ноября стало известно, что более 300 тел жителей Суджи Курской области, погибших от рук ВСУ, вывезли и передали родственникам.

Денис Данилов