Жители Кубани стали использовать нейросети для создания стилизаций из пряжи

Жители Краснодарского края стали использовать нейросети для стилизации людей, брендов и целых городов под текстильный мир, будто сотканный из пряжи. Согласно обезличенным данным в сети МегаФона, в ноябре 2025 года трафик на эти платформы в регионе увеличился в 4,5 раза по сравнению с октябрем.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

При этом самым активным днем для использования нейросетей обычно становилась пятница. В этот день недели объем информации превышает среднедневные значения в 2,5 раза. Основную часть аудитории ИИ составляют пользователи до 25 лет, а основными творцами цифровой пряжи становятся девушки.

Сергей Емельянов