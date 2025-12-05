Покупательница квартиры Долиной отказалась от денег в рассрочку

Певица Лариса Долина предложила частями отдавать деньги за квартиру в Хамовниках покупательнице Полине Лурье, но последняя отказалась. Об этом сообщила адвокат покупательницы Светлана Свириденко. Из-за мошеннической схемы, жертвой которой стала артистка, госпожа Лурье лишилась не только квартиры, но и потраченных на нее денег.

По словам адвоката, условия певицы не устроили покупательницу. Госпожа Долина предложила отдавать 112 млн руб. в рассрочку в течение нескольких лет без учета инфляции. Окончательное решение по мировому соглашению госпожа Лурье примет к восьмому декабря.

В 2024 году Лариса Долина продала свою квартиру в Москве за 112 млн руб. и отдала деньги злоумышленникам. Певица заявила, что совершила сделку под влиянием мошенников. В марте суд вернул артистке право собственности на недвижимость. Полине Лурье до сих пор не удалось вернуть потраченные деньги. Ее жалобу на судебные решения Верховный суд рассмотрит 16 декабря.

