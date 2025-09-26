«Росатом» построит завод по производству углеволокна в «Титановой долине»

В Свердловской области построят завод по производству композитных материалов, сообщил департамент информационной политики региона.

Соглашение о строительстве подписал губернатор Свердловской области Денис Паслер с госкорпорацией «Росатом», «Титановой долиной» и композитным дивизионом госкорпорации на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве.

Завод полного цикла будет производить углеволокно и ПАН-прекурсор — стратегическое сырье для получения углеродного волокна. Предприятие разместят на площадке особой экономической зоны «Титановая долина». Строительство и запуск четырех производственных корпусов общей площадью свыше 60 тыс. кв. м планируется завершить к 2032 году.

Основные потребители продукции — авиастроение и аэрокосмическая отрасль, атомная промышленность, ветроэнергетика, медицина и судостроение.

По словам господина Паслера, проект привлечет многомиллиардные инвестиции в промышленность региона и создаст более 500 рабочих мест.

«Ввод производства в эксплуатацию позволит кратно масштабировать спрос на новые материалы, усилит позиции нашей страны на международных рынках, а также позволит выйти на новый уровень импортонезависимости по выпуску углекомпозитов»,— сказал Денис Паслер.

Композитный дивизион Госкорпорации «Росатом» — единственное предприятие в России с полной производственной цепочкой для углеродных и стеклянных волокон, тканей и препрегов. Предприятие лидирует на российском рынке и входит в десятку мировых производителей углеродного волокна.

«Мировая атомная неделя» (World Atomic Week) — крупнейший международный форум, организованный Госкорпорацией «Росатом». Мероприятие проходит с 25 по 28 сентября и приурочено к 80-летию атомной промышленности в России.

ОЭЗ «Титановая долина» была создана в 2010 году. Является одним из ключевых инфраструктурных проектов, реализуемых в Свердловской области. Ее площадки расположены в Верхней Салде, на Уктусе и в селе Патруши Сысертского района.

Полина Бабинцева