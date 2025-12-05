В Авиастроительном районе Казани открылся СИЗО на тысячу мест

В Казани ввели в эксплуатацию новый следственный изолятор, строительство которого велось с 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба раиса Татарстана.

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

На открытии присутствовали глава Татарстана Рустам Минниханов, министр юстиции России Константин Чуйченко, директор ФСИН Аркадий Гостев и полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров.

Объект рассчитан на тысячу человек и возведен в рамках федеральной программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018–2035 годы)». Площадь застройки нового СИЗО составляет 22 тыс. кв. метров. В его структуру входят административное здание, шесть режимных корпусов, отдельный корпус для женщин и несовершеннолетних, комната свиданий, медицинский блок с амбулаторией и стационаром. Все корпуса соединены между собой переходами, что исключает необходимость перемещения по улице.

Рустам Минниханов отметил, что запуск комплекса полностью решает проблему переполненности СИЗО в столице республики.

Ранее сообщалось, что следственный изолятор планировали ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Анна Кайдалова