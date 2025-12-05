Курорт Сбера «Мрия» в 2025 году завоевал две международные премии в сфере гостеприимства

В 2025 году курорт «Мрия» стал обладателем двух значимых международных наград в сфере гостеприимства — World Luxury Hotel Awards и REVE Luxury Awards. Данное признание в очередной раз подтверждает соответствие курорта Сбера высоким мировым стандартам в сфере гостеприимства. Развитие курорта также способствует формированию образа региона как современного и конкурентоспособного туристического направления.

Фото: пресс-служба «Мрия»

В рамках World Luxury Hotel Awards, известных как одна из наиболее уважаемых в отрасли наград, курорт был признан лучшим в трех категориях. Он получил звания «Лучший семейный курорт класса "Люкс" в России», «Лучший курорт с виллами класса "Люкс" в Северной Европе» и «Лучший оздоровительный курорт класса "Люкс" в Северной Европе». Решения о вручении премии принимались на основе оценок международных экспертов и отзывов гостей.

Курорт также стал победителем премии REVE Luxury Awards, которая отмечает достижения в области роскошного гостеприимства. «Мрия» была удостоена высших наград на континентальном уровне в категориях «Лучший роскошный семейный курорт», «Лучший роскошный свадебный курорт» и «Лучший роскошный оздоровительный курорт».

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта «Мрия»: «Получение этих двух международных премий — это, не только достижение для всей нашей команды, но и знаковое событие для всего крымского туристического кластера. Эти награды являются мощным сигналом для мирового туристического сообщества. Они демонстрируют, что в России, и в частности в Крыму, создаются и успешно работают курорты самого высокого мирового уровня. Такое признание поднимает планку и задает стандарты для всей отечественной индустрии, способствует притоку инвестиций и внимания международных туристов, открывая новые горизонты для развития региона как премиального направления мирового значения».

Помимо мировых премий, в 2025 году курорт получил более 20 национальных наград, включая победу в Национальной гостиничной премии в номинации «Лучший курортный отель», признание в области PR и маркетинга по версии Russian Hospitality Awards, а также звание лучшего курортного отеля для свадеб в России от Wedding Travel Awards.

Победы курорта «Мрия» служат доказательством конкурентоспособности российского туристического продукта и являются значительным вкладом в укрепление положительного имиджа Крыма и России как перспективного направления для путешественников со всего мира.

https://mriyaresort.com/