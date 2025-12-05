Пассажирам предложили переодеться

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о противоречивой реакции общества на предложение министра транспорта США Шона Даффи ввести нормы поведения и внешнего вида для авиапассажиров.

Обширная дискуссия в соцсетях и СМИ развернулась вокруг выступления министра транспорта США Шона Даффи. В преддверии Дня благодарения его администрация выпустила ролик под названием «Золотой век путешествий начинается с вас». Видео включало записи из аэропортов 1950-60-х годов и кадры наших дней, где пассажиры растягиваются на полу терминалов и спорят с бортпроводниками. Даффи напомнил о важности хороших манер в транспорте и коснулся темы дресс-кода. «Давайте постараемся не носить тапочки и пижаму, когда мы направляемся в аэропорт», — сказал чиновник на камеру. Это, по его словам, создаст уважительную среду, снизит число проявлений агрессии и в целом задаст другой тон путешествиям.

Стоит ли удивляться, что свободолюбивые пользователи соцсетей немедленно атаковали политика. Многие недоумевали, зачем вообще кому-то нужно обсуждать такие незначительные проблемы, когда мир катится в неизвестном направлении. В комментариях люди признавались, что смотрели публикацию, сидя в аэропорту в пижаме и сланцах, и радостно шевелили пальцами на ногах. Критики спешили напомнить, что в 1950-е годы и правда было приятнее летать: места в салоне было больше, а на борту подавали стейки, теперь же всех заталкивают в самолет на несколько часов как в рейсовый автобус. Ожидаемо, что пассажиры протестуют и хотят носить то, что им удобно. Наконец, в разгаре дискуссии возникает простой аргумент: у людей просто нет денег, чтобы поголовно одеваться в смокинги.

Нашлись и сторонники дресс-кода для путешественников, мол, сколько можно смотреть на приличных людей, одетых как бездомные. В бесформенных штанах люди утрачивают чувство уважения и к себе, и к окружающим. «Как общество мы движемся в сторону нанесения все большего вреда миру, чем пользы, и каждому из нас следует делать все, что в наших силах, чтобы это осознать и изменить»,— пишет пользовательница соцсетей. Другой комментатор поделился, что его отец пилот отчитал его за спортивные штаны в аэропорту. Кстати, знали ли вы, как легко отличить путешествующую американку? Пожалуй, никто в мире так часто не носит леггинсы. Женщины из России, к слову, тоже очень часто узнаваемы в мировых аэропортах: они предпочитают трикотажные костюмы, когда верх и низ непременно совпадают по цвету. Может быть, нам и правда пора задуматься о чуть большей элегантности, чтобы сделать путешествия приятнее.

Яна Лубнина