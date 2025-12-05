Ситуацию на горящем мусорном полигоне Новороссийска назвали сложной

На территории мусорного полигона «Терра-Н» в Новороссийске зафиксировали новые очаги возгорания. Пожар на полигоне ТКО продолжается пятые сутки. Оперативными данными поделился в Telegram-канале замглавы города-героя Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://t.me / kravchenko_glava_nvrsk / 9610 Фото: https://t.me / kravchenko_glava_nvrsk / 9610

Пожар на мусорном полигоне Новороссийска не могут потушить из-за переменчивой погоды и усиления ветра. Александр Гавриков сообщил, что работы на территории объекта ведутся круглосуточно.

«Ситуация, сложившаяся на полигоне в результате возгорания, на данный момент сложная. В связи с переменчивой погодой, а именно усилением ветра, возникают новые очаги возгорания. Пожарные, а также сотрудники полигона, предпринимают все необходимые меры для локализации и ликвидации пожара»,— отчитался Александр Гавриков.

Возгорание на полигоне тушат посредством пролива водой, очаги возгорания засыпают грунтом.

София Моисеенко