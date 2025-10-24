В Казани на содержание объектов наружного освещения выделят 25 млн

В Казани в 2025 году на техническое обслуживание и ремонт объектов наружного освещения выделят 25 млн руб. Соответствующий документ опубликован на сайте госзакупок.

Работы включают обслуживание системы освещения на магистральных и внутридворовых улицах, в парках, скверах, на площадях, а также архитектурной подсветки зданий и объектов образовательных, дошкольных и медицинских учреждений.

В перечень услуг входит техническое обслуживание и ремонт светильников и опор наружного освещения, замена ламп, проводов, а также устранение неисправностей и восстановление освещения после аварийных ситуаций.

В документе отмечается, что освещение будут включать на 15–16 часов в сутки. При тумане, метели или пасмурной погоде освещение будут включать на 20 минут раньше и отключать на 20 минут позже.

Заказчиком выступает МУП «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани».

Анна Кайдалова