У сына одного из политических лидеров Грузии обнаружилось российское гражданство

Бера Иванишвили, средний сын почетного председателя правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» (ГМ) Бидзины Иванишвили, наряду с грузинским имеет и российское гражданство. К такому выводу пришли авторы журналистского расследования, изучив данные публичного реестра Грузии. Об этом сообщает информационный ресурс «Мтавари».

Премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили (слева) с сыном рэпером Бера на концерте накануне выборов президента Грузии, 2013 год

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Согласно документам, Бера Иванишвили в 2025 году числится владельцем двух ООО, и там и там он указан как гражданин Грузии и РФ. Получил ли он гражданство России в этом году, или раньше, не известно. Сам популярный в Грузии автор и исполнитель рэпа живет в Южной Корее.

Отец Беры Иванишвили — миллиардер Бидзина Иванишвили. Бывший совладелец банка «Российский кредит» вернулся из РФ в Грузию в 2000 году. В 2011 году он заявил о готовности начать политическую деятельность, чтобы «освободить страну от правления Михаила Саакашвили и его партии "Единое национальное движение"». Тогда же господин Иванишвили отказался от российского гражданства и продал все российские активы. При этом сохранил гражданство Франции. В 2012 году возглавлял кабинет министров.

В 2023 году объявил о возобновлении политической деятельности, заняв пост председателя ГМ. Партия под его руководством победила на парламентских выборах 2024 года. В ходе предвыборной кампании Бидзина Иванишвили изъявил готовность «извиниться перед осетинским народом» за войну 2008 года, «которую начал Саакашвили».

Георгий Двали, Тбилиси