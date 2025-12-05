Два мирных жителя пострадали из-за атаки БПЛА в Белгородской области
В результате атаки БПЛА в белгородском райцентре Борисовка пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Двое мужчин получили осколочные ранения ног. От госпитализации отказались.
Из-за взрыва были повреждены остекление и фасады многоквартирного дома, административного и двух коммерческих зданий. Также пострадали три легковых автомобиля.
На месте работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.