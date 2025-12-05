В ООО «АТП Кинельское» отреагировали на жалобу губернатору Вячеславу Федорищеву

Директор ООО «АТП Кинельское», депутат городской думы Кинеля Валерий Шемшур прокомментировал жалобу многодетной матери из Смышляевки, сообщившей на горячей линии губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, что ее сына высадили из автобуса №126, несмотря на наличие социальной карты школьника. По слова руководителя организации-перевозчика, с водителями проведен инструктаж провозить пассажиров с такими картами, в том числе и специальными картами для членов семей участников СВО.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Контакты организации-перевозчика есть в транспортных средствах. В случае возникновения подобных ситуаций всегда можно обратиться напрямую к нам, и мы обязательно примем меры. Думаю, можно обойтись без жалоб главе региона, который и так много занят. Любая проблема решаема, главное, чтобы заявитель запомнил водителя или номер автобуса»,— рассказал господин Шемшур.

Руководитель транспортной организации также отметил, что компания пока не получает компенсацию из бюджета за перевозку таких льготников. «Для этого необходимо установить в салонах валидаторы, что пока является для нас дорогостоящим приобретением. Однако владельцев льготных карт становится больше, поэтому будем планировать изменения»,— добавил представитель перевозчика.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил на горячей линии 5 декабря, что поручил установить валидаторы в коммерческих маршрутах к 2027 году.

Андрей Сазонов