Самарский губернатор поручил установить валидаторы в коммерческих маршрутах

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на жалобу многодетной матери на то, что ее сына высаживают из межмуниципального маршрута №126, не желая принимать социальную карту школьника. Аналогичное обращение поступило от жительницы Тольятти, матери участника СВО, проживающей в поселке Портовый.

По словам главы региона, подобные случаи недопустимы. К понедельнику областной минтранс организует специальную горячую линию, где будут приниматься подобные обращения. Далее будет организована комплексная проверка перевозчиков. Нарушителей включат в реестр недобросовестных компаний.

«В такой ситуации нужно заставить обеспечить всех валидаторами и уйти от серой схемы работы на рынке перевозок. В 2026 году будет переходный период на обеспечение всех транспортных средств, где перемещаются жители, соответствующими валидаторами. А с 2027 года это будет естественным и необходимым решением для того, чтобы работать на этом рынке»,— заявил губернатор, поручив изучить опыт коллег в других регионах.

