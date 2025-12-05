В Крым с официальным визитом прибыла делегация Абхазии

В Республику Крым прибыла делегация Республики Абхазия во главе с вице-премьером Джансухом Нанбой. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https: / t.me / Aksenov82 Фото: https: / t.me / Aksenov82

Как отметил господин Аксенов, крымчане с уважением относятся к тем процессам, которые происходят в Абхазии. «Нам в 2014 году также пришлось отстаивать свой выбор. Именно в борьбе за справедливость и правду происходит укрепление морального духа людей, народ концентрирует усилия на защите своих интересов, объединяется вокруг лидеров»,— прокомментировал глава Крыма.

Первое соглашение между Крымом и Абхазией было подписано в 2016 году в рамках II Ялтинского международного экономического форума. С тех пор партнерство развивается в сфере торговли, туризма, в спорте, а также в науке и молодежной политике.

«Мы готовы продолжать и расширять эту работу, есть целый ряд сфер, которые интересны обеим сторонам»,— добавил Сергей Аксенов.

Андрей Николаев