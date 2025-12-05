Лариса Долина дала подписку о неразглашении по делу о квартире

Певица Лариса Долина заявила, что до сих пор публично не комментировала ситуацию вокруг продажи своей квартиры, потому что дала подписку о неразглашении.

«Когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия... подписку дала о неразглашении», — сказала артистка в эфире программы «Пусть говорят» (фрагменты будущей передачи показал Первый канал).

Госпожа Долина добавила, что до начала суда предпочитала не говорить о ситуации, потому что «была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как жить дальше».

В 2024 году Лариса Долина продала свою квартиру в Москве за 112 млн руб. Позднее певица заявила, что совершила сделку под влиянием мошенников. В марте суд вернул артистке право собственности на недвижимость. Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердили решение. Покупательнице квартиры Полине Лурье до сих пор не удалось вернуть потраченные деньги. Ее жалобу на судебные решения Верховный суд рассмотрит 16 декабря.

