Любимые очков не наблюдают

Коммерсантъ FM
Леброн Джеймс оборвал рекордную серию

Леброн Джеймс, главная баскетбольная звезда нынешнего столетия, оборвал удивительную по продолжительности серию матчей чемпионата НБА, в которых набирал хотя бы десять очков: их в ней набралось 1297. Впрочем, и это вроде бы неприятное событие превратилось в очередную победу Джеймса. Мог ведь и сам принести выигрыш у «Торонто Рэпторс» своему клубу «Лос-Анджелес Лейкерс», заодно продлив серию, но не пожадничал и отдал пас партнеру.

Баскетболист Леброн Джеймс

Баскетболист Леброн Джеймс

Фото: Dan Hamilton / Imagn Images / Reuters, Dan Hamilton-Imagn Images / Reuters

Баскетболист Леброн Джеймс

Фото: Dan Hamilton / Imagn Images / Reuters, Dan Hamilton-Imagn Images / Reuters

Очередной матч чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» одолел — 123:120 — «Торонто Рэпторс», в Америке стал информационным хитом благодаря концовке. Еще буквально за секунду до сирены счет был равным, но Леброн Джеймс, находясь с мячом в очень перспективной для атаки кольца позиции, скинул его налево партнеру Рую Хатимуре, у которого позиция была еще более перспективной. Хатимура, исполняя трехочковый, не промахнулся и принес гостям победу.

Но обсуждали не его бросок, а тот, что так и не состоялся. Дело в том, что автор паса Хатимуре набрал в этом матче восемь очков, заставив всех, кто специализируется на статистике, уточнять, а когда же лучший баскетболист века, самый результативный в истории НБА игрок в последний раз не добирался до двузначных цифр, то есть до десятиочковой отметки в играх регулярного первенства. Оказалось, что почти 19 лет назад — 6 января 2007 года, когда выступал еще за «Кливленд Кавальерс». У Леброна Джеймса, всеми любимого будущего баскетбольного короля, дебютировавшего в лиге в 2003-м, тогда, по сути, все титулы и рекорды были впереди. Потом он станет четырехкратным чемпионом НБА, четырехкратным обладателем звания ее лучшего игрока, трехкратным олимпийским чемпионом, живой легендой, выходящей на паркет со шлейфом из разных достижений. Свежайшее — уже из этого сезона. Он — 23-й для 40-летнего Джеймса в НБА, столько ни у кого не было.

В списке была и серия как минимум с десятью очками. Она растянулась аж на 1297 встреч. Чтобы понять, как это много, нужно знать, например, что ближе всех к Джеймсу — Майкл Джордан, величайший среди великих баскетболистов. А у него такая серия составила 866 матчей. Из действующих игроков вообще нет никого, кто бы продержался хотя бы 300 игр…

Но канадский выезд череду «двузначных» матчей Джеймса оборвал. Впрочем, заодно подтвердив удивительное свойство этого баскетболиста все, что бы с ним ни происходило, превращать в бонус.

Вроде бы событие неприятное, а после него партнеры, тренер Джей Джей Редик, эксперты ESPN и других медиаресурсов награждают формального неудачника исключительно комплиментами: какой альтруизм, какая щедрость, какая командность! Мог же и сам забить, но отдал партнеру. И еще, комментируя случившееся, спокойно так, с улыбочкой говорит: «Главное, что мы выиграли».

Алексей Доспехов

«Зовите меня Баскетболменом»

Леброн Джеймс в детстве, 1990-е годы

Леброн Джеймс в детстве, 1990-е годы

Фото: LeBron James Archives

Леброн Джеймс во время объявления школьного турнира в Кливленде, 2002 год

Леброн Джеймс во время объявления школьного турнира в Кливленде, 2002 год

Фото: Mark Duncan / AP

Леброн Джеймс на турнире в Питтсбурге, 2002 год

Леброн Джеймс на турнире в Питтсбурге, 2002 год

Фото: John Heller / AP

Леброн Джеймс на матче НБА в Кливленде, 2007 год

Леброн Джеймс на матче НБА в Кливленде, 2007 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, обладателем трех золотых олимпийских медалей и победителем чемпионата Америки 2007-го года &lt;BR>На фото: на награждении после победы сборной США в чемпионате Америки по баскетболу в Лас-Вегасе, 2007 год

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, обладателем трех золотых олимпийских медалей и победителем чемпионата Америки 2007-го года
На фото: на награждении после победы сборной США в чемпионате Америки по баскетболу в Лас-Вегасе, 2007 год

Фото: Jae C. Hong / AP

Леброн Джеймс на Матче всех звезд НБА в Новом Орлеане, 2008 год

Леброн Джеймс на Матче всех звезд НБА в Новом Орлеане, 2008 год

Фото: Eric Gay / AP

Баскетболист во время матча против команды «Бостон Селтикс» в Бостоне, 2008 год

Баскетболист во время матча против команды «Бостон Селтикс» в Бостоне, 2008 год

Фото: Winslow Townson / AP

Леброн Джеймс перед встречей сборных США и Китая на Олимпийских играх в Пекине, 2008 год

Леброн Джеймс перед встречей сборных США и Китая на Олимпийских играх в Пекине, 2008 год

Фото: Eric Gay / AP

Леброн Джеймс борется за мяч с игроком «Орландо Мэджик» Дуайтом Ховардом в Кливленде, 2009 год

Леброн Джеймс борется за мяч с игроком «Орландо Мэджик» Дуайтом Ховардом в Кливленде, 2009 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс защищает мяч от игроков «Индиана Пэйсерс» Ти Джей Форда (справа) и Дэнни Грэнджера (в центре) в Индианаполис, 2009 год

Леброн Джеймс защищает мяч от игроков «Индиана Пэйсерс» Ти Джей Форда (справа) и Дэнни Грэнджера (в центре) в Индианаполис, 2009 год

Фото: Darron Cummings / AP

Леброн Джеймс на матче против команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» в Филадельфии, 2010 год

Леброн Джеймс на матче против команды «Филадельфия Севенти Сиксерс» в Филадельфии, 2010 год

Фото: Matt Slocum / AP

Леброн Джеймс в финале НБА, 2011 год

Леброн Джеймс в финале НБА, 2011 год

Фото: David J. Phillip / Pool / AP

Леброн Джеймс и игрок «Оклахома-Сити Тандер» Серж Ибака на матче НБА в Оклахоме, 2012 год

Леброн Джеймс и игрок «Оклахома-Сити Тандер» Серж Ибака на матче НБА в Оклахоме, 2012 год

Фото: Jeff Roberson / AP

Баскетболист на показательном матче между сборными США и Бразилии в Вашингтоне перед Олимпийскими играми в Лондоне, 2012 год

Баскетболист на показательном матче между сборными США и Бразилии в Вашингтоне перед Олимпийскими играми в Лондоне, 2012 год

Фото: Alex Brandon / AP

Леброн Джеймс в матче против команды «Чикаго Буллз» в Чикаго, 2013 год

Леброн Джеймс в матче против команды «Чикаго Буллз» в Чикаго, 2013 год

Фото: Charles Rex Arbogast / AP

Леброн Джеймс во время матча НБА против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Кливленде, 2015 год

Леброн Джеймс во время матча НБА против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Кливленде, 2015 год

Фото: John Kuntz / The Plain Dealer / AP / East News

Леброн Джеймс и игрок «Сан-Антонио Сперс» Джонатан Симмонс на матче НБА в Кливленде, 2016 год

Леброн Джеймс и игрок «Сан-Антонио Сперс» Джонатан Симмонс на матче НБА в Кливленде, 2016 год

Фото: Tony Dejak / AP

Леброн Джеймс с фанатами в Кливленде, 2016 год

Леброн Джеймс с фанатами в Кливленде, 2016 год

Фото: Gene J. Puskar / AP

Баскетболист во время матча НБА против команды «Шарлотт Хорнетс» в Шарлотте, 2018 год

Баскетболист во время матча НБА против команды «Шарлотт Хорнетс» в Шарлотте, 2018 год

Фото: Chuck Burton / AP

Леброн Джеймс на пресс-конференции в Окленде, 2018 год

Леброн Джеймс на пресс-конференции в Окленде, 2018 год

Фото: Ben Margot / AP

Леброн Джеймс на матче против команды «Нью-Йорк Никс» в Лос-Анджелесе, 2020 год

Леброн Джеймс на матче против команды «Нью-Йорк Никс» в Лос-Анджелесе, 2020 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

Спортсмен на Матче всех звезд НБА в Чикаго, 2020 год

Спортсмен на Матче всех звезд НБА в Чикаго, 2020 год

Фото: Nam Huh / AP

Леброн Джеймс совершает бросок в матче против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Лос-Анджелесе, 2021 год

Леброн Джеймс совершает бросок в матче против команды «Оклахома-Сити Тандер» в Лос-Анджелесе, 2021 год

Фото: Mark J. Terrill / AP

Леброн Джеймс во время матча между сборными США и Сербии на Олимпийских играх в Париже, 2024 год

Леброн Джеймс во время матча между сборными США и Сербии на Олимпийских играх в Париже, 2024 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Леброн Джеймс во время интервью после матча против команды «Сакраменто Кингз» в Сакраменто, 2024 год

Леброн Джеймс во время интервью после матча против команды «Сакраменто Кингз» в Сакраменто, 2024 год

Фото: Reuters

