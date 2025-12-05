Любимые очков не наблюдают

Леброн Джеймс, главная баскетбольная звезда нынешнего столетия, оборвал удивительную по продолжительности серию матчей чемпионата НБА, в которых набирал хотя бы десять очков: их в ней набралось 1297. Впрочем, и это вроде бы неприятное событие превратилось в очередную победу Джеймса. Мог ведь и сам принести выигрыш у «Торонто Рэпторс» своему клубу «Лос-Анджелес Лейкерс», заодно продлив серию, но не пожадничал и отдал пас партнеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Баскетболист Леброн Джеймс

Фото: Dan Hamilton / Imagn Images / Reuters, Dan Hamilton-Imagn Images / Reuters Баскетболист Леброн Джеймс

Фото: Dan Hamilton / Imagn Images / Reuters, Dan Hamilton-Imagn Images / Reuters

Очередной матч чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» одолел — 123:120 — «Торонто Рэпторс», в Америке стал информационным хитом благодаря концовке. Еще буквально за секунду до сирены счет был равным, но Леброн Джеймс, находясь с мячом в очень перспективной для атаки кольца позиции, скинул его налево партнеру Рую Хатимуре, у которого позиция была еще более перспективной. Хатимура, исполняя трехочковый, не промахнулся и принес гостям победу.

Но обсуждали не его бросок, а тот, что так и не состоялся. Дело в том, что автор паса Хатимуре набрал в этом матче восемь очков, заставив всех, кто специализируется на статистике, уточнять, а когда же лучший баскетболист века, самый результативный в истории НБА игрок в последний раз не добирался до двузначных цифр, то есть до десятиочковой отметки в играх регулярного первенства. Оказалось, что почти 19 лет назад — 6 января 2007 года, когда выступал еще за «Кливленд Кавальерс». У Леброна Джеймса, всеми любимого будущего баскетбольного короля, дебютировавшего в лиге в 2003-м, тогда, по сути, все титулы и рекорды были впереди. Потом он станет четырехкратным чемпионом НБА, четырехкратным обладателем звания ее лучшего игрока, трехкратным олимпийским чемпионом, живой легендой, выходящей на паркет со шлейфом из разных достижений. Свежайшее — уже из этого сезона. Он — 23-й для 40-летнего Джеймса в НБА, столько ни у кого не было.

В списке была и серия как минимум с десятью очками. Она растянулась аж на 1297 встреч. Чтобы понять, как это много, нужно знать, например, что ближе всех к Джеймсу — Майкл Джордан, величайший среди великих баскетболистов. А у него такая серия составила 866 матчей. Из действующих игроков вообще нет никого, кто бы продержался хотя бы 300 игр…

Но канадский выезд череду «двузначных» матчей Джеймса оборвал. Впрочем, заодно подтвердив удивительное свойство этого баскетболиста все, что бы с ним ни происходило, превращать в бонус.

Вроде бы событие неприятное, а после него партнеры, тренер Джей Джей Редик, эксперты ESPN и других медиаресурсов награждают формального неудачника исключительно комплиментами: какой альтруизм, какая щедрость, какая командность! Мог же и сам забить, но отдал партнеру. И еще, комментируя случившееся, спокойно так, с улыбочкой говорит: «Главное, что мы выиграли».

Алексей Доспехов