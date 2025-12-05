Ростелеком предупредил о мошенниках перед прямой линией с Путиным

Ростелеком (MOEX: RTKM) зафиксировал значительный рост телефонных обращений от мошенников, пытающихся представиться операторами прямой линии с Владимиром Путиным. Об этом сообщил заместитель президента – председателя правления компании «Ростелеком» Сергей Онянов во время пресс-конференции, посвященной открытию колл-центра «Народного фронта», передает корреспондент «Ъ».

По его словам, многие граждане получают звонки от людей, не связанных с объединенной редакцией программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Он призвал пользоваться только официальными источниками информации и проверенными контактами.

Эфир программы «Итоги года с Владимиром Путиным» состоится 19 декабря в полдень. Президент подведет итоги года и ответит на вопросы журналистов и граждан. Прием обращений будет открыт с 15:00 мск 4 декабря и продолжится до завершения эфира.

Формат прямого общения президента с гражданами проводится с начала 2000-х годов. В последние годы он объединен с большой пресс-конференцией. В сентябре пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что и в 2025 году мероприятия будут объединены и пройдут в декабре.