Песков: «прямая линия» Путина запланирована на декабрь

«Прямая линия» президента Владимира Путина запланирована на декабрь. Мероприятие будет объединено с большой пресс-конференцией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Господин Песков подтвердил эту информацию в комментарии журналисту Александру Юнашеву. Точную дату «прямой линии» он не назвал.

В прошлом году «прямая линия» президента прошла 19 декабря и была также объединена с пресс-конференцией. Мероприятие получило название «Итоги года с Владимиром Путиным» и продлилось 4 часа 27 минут. До начала встречи с журналистам на «прямую линию» поступило почти 2,5 млн обращений. Первая телевизионная «прямая линия» с гражданами прошла у господина Путина в декабре 2001 года.