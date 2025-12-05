В Самаре стоимость новогодних корпоративов в ресторанах увеличилась на 25-30%

Цены на предновогодние корпоративные праздники в этом году выросли примерно на 25-30%. Соответствующие данные «Ъ-Волга» озвучили владельцы ресторанного бизнеса.

Средний чек на человека составляет 2,5-4,5 тыс. руб. Самые востребованные даты для проведения корпоративов, приуроченных к празднованию Нового года, — с 20 по 28 декабря. В этом году спрос на аренду площадок в Самаре начался на месяц раньше обычного — в октябре.

Среди трендов этого сезона отмечают погружение в определенную атмосферу, а также проведение мероприятий в следующих стилях: «Великий Гэтсби», «Русская зима», «Голливуд», «Футуризм».

Провести новогодние корпоративы планируют порядка 60% компаний Самарской области. Это примерно на 10% меньше по сравнению с прошлым годом.

Ранее «Ъ» сообщал, что в целом по России спрос на проведение предновогодних корпоративных праздников сократился на 30%. Связано это с оптимизацией расходов. Часть компаний переносят празднование Нового года на январские даты с более доступными ценниками.

Руфия Кутляева