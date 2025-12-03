Спрос на новогодние корпоративы в России упал почти на треть

Интерес бизнеса к проведению предновогодних корпоративных праздников сократился на 30% год к году. Это продиктовано оптимизацией расходов на увеселительные мероприятия в целом. Часть компаний не отказываются от корпоративов, но сдвигают их даты на более доступный по расценкам январь. Другим трендом стало возвращение на рынок самодеятельных программ.

Спрос на приуроченные к Новому году увеселительные корпоративные мероприятия в 2025 году сократился на 30% год к году, сообщила “Ъ” MICE-директор агентства IBC Corporate Travel Ольга Степаненко. В MICE-агентстве «Аэроклуб Тур» подтвердили снижение спроса на новогодние корпоративы, но не привели конкретных цифр.

По данным MICE Excellence и Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) R&C, в этом году 44% российских компаний в целом снизили число корпоративных мероприятий развлекательного формата. Тенденция прослеживается в контексте общей оптимизации сегмента. За год доля однодневных событий в портфеле организаторов мероприятий выросла с 33% до 48%, двухдневных — сократилась с 51% до 33%.

Стоимость корпоративного мероприятия на Новый год разнится в зависимости от компании-организатора. По подсчетам IBC Corporate Travel, она начинается от 10 тыс. руб. на человека. Гендиректор агентства «Биг Джек» Николай Андреев считает, что средний бюджет новогодних праздников на 100 человек колеблется в диапазоне 40–70 тыс. руб. на персону. Стоимость всего праздника, исходя из этой оценки, составляет 4–7 млн руб.

Подробности — в материале «Ъ» «Бизнес поджимает праздники».