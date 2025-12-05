Аннулирование патента не отменяет плату за его использование до этого момента

Верховный суд РФ (ВС) обязал платить лицензионные платежи за пользование отмененным патентом, но только за тот период, пока он был действительным. Решение вынесено по жалобе ООО «Дипром», которое в 2015 году зарегистрировало патент на аппарат ПМКП-110, а в 2017-м предоставило Брянскому заводу поглощающих аппаратов (БЗПА) лицензию на право производить и продавать продукцию на основе этого изобретения.

По условиям договора завод платил «Дипрому» за предоставление прав и информации, а также 5% роялти от цены реализованных товаров. Но в конце 2020 года незадолго до истечения лицензии БЗПА отказался платить роялти владельцу патента за вторую половину года. Завод заявил о наличии у него права преждепользования (позволяет безвозмездно пользоваться тождественным решением, если оно создано до регистрации патента другим лицом). А к октябрю 2022 года БЗПА и вовсе добился аннулирования патента.

«Дипром» обратился в суд за взысканием с завода свыше 5 млн руб. лицензионных платежей за период, когда патент еще действовал. Арбитражные суды эти требования отклонили, но по жалобе истца, настаивавшего на отсутствии у БЗПА права преждепользования, дело передали в экономколлегию ВС.

Из решения ВС, опубликованного 4 декабря, следует, что отмененные патенты «сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента», согласно п. 6 ст. 1398 Гражданского кодекса РФ. Лицензиат получает искомую выгоду от изобретения, в отношении которого презюмировалось наличие охраны,— экономит время и материальные ресурсы, получает преимущества перед конкурентами, пояснила коллегия. К тому же в материалах делах содержались отчеты БЗПА с количеством выпущенной продукции, указал ВС.

В итоге решения нижестоящих судов были отменены, дело направлено на новое рассмотрение в первую инстанцию.

Подробнее — в материале «Ъ» «Изобретение обратной силы».

Ян Назаренко