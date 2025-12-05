Российская хоккеистка впервые забросила шайбу в матче PWHL

Хоккеистка «Оттава Чардж» Фануза Кадирова стала первой россиянкой, забросившей шайбу в матче Профессиональной женской хоккейной лиги (PWHL). Ее команда уступила «Торонто Септрс» — 1:3.

Кадирова отличилась на второй минуте матча. Ей ассистировала соотечественница Анна Шохина. Российские хоккеистки впервые отметились результативными действиями в матче PWHL.

На драфте PWHL 2025 года «Оттава» выбрала Анну Шохину под 13-м номером, Фанузу Кадирову — под 45-м. В июле хоккеистки подписали годичные контракты с клубом. Ранее Шохина и Кадирова выступали за петербургскую команду «Динамо-Нева».

В 2024 году на драфте PWHL клуб «Бостон Флит» выбрал россиянку Илону Маркову под 37-м номером. Она не провела ни одного матча за команду.

PWHL была основана в 2023 году. В лиге играют шесть команд. Хоккеистки клуба «Миннесота Фрост» дважды становились победительницами чемпионата.

Таисия Орлова